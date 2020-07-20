"Национальные приоритеты", портал нацпроектов и ТАСС запускают проект о внутреннем туризме

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. АНО "Национальные приоритеты", портал "Будущее России. Национальные проекты" и информационное агентство ТАСС с 20 июля запускают совместный проект, посвященный возможностям и перспективам развития внутреннего туризма в России.

Проект "Все включено!" расскажет россиянам о том, куда лучше отправиться путешествовать в этом году, чем Россия может удивить даже искушенного туриста и какое отношение к этому имеют национальные проекты. Информационные и развлекательные материалы о внутреннем туризме будут публиковаться на ресурсах участников проекта, а также их страницах в соцсетях.

"Проект поможет в поиске лучших мест отдыха, поможет спланировать дорогу, познакомиться с неизвестными ранее направлениями туризма. Корреспонденты ТАСС работают во всех регионах страны, они покажут самые красивые места и расскажут самые интересные истории о них. А портал "Будущее России. Национальные проекты" выступит в роли онлайн-гида", - сообщила заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина.

По словам генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, многие национальные проекты вносят свой вклад в копилку привлекательности регионов России. "Сегодня качественный отдых - это не просто гостиница и питание, это возможность увидеть и узнать что-то новое, открыть для себя удивительные уголки. Базу для запуска национального проекта в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства создают уже действующие национальные проекты: "Экология", "Культура", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Уже сегодня можно выбрать регион для отдыха и получить заряд энергии, остается только выбрать направление", - отметила она.

В рамках совместного проекта журналисты портала "Будущее России. Национальные проекты" и ТАСС расскажут читателям об онлайн-сервисах, позволяющих исследовать Россию - от VR-экскурсий до онлайн-инструментов планирования отпуска, покажут национальные парки страны, опишут лучшие дорожные, морские и авиамаршруты, которые реализуются в том числе в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и продемонстрируют лучшие разработки малого и среднего бизнеса в области туризма. Отдельные материалы будут посвящены тонкостям медицинского и научного туризма.

Подробнее о том, что делается в рамках нацпроектов для развития внутреннего туризма, можно узнать из первого материала в рамках проекта.

Узнать больше о путешествиях по России можно на национальном туристическом портале Russia.Travel, развиваемом Федеральным агентством по туризму.