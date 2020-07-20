Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг в 2019 году выявил картельные сговоры при исполнении нацпроектов "Образование" и "Жилье и городская среда" на 2,8 млрд рублей. Также в прошедшем году ведомство в рамках осуществления контроля эффективности расходования бюджетных средств при реализации национальных проектов инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

"Возбуждено 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей, расторгнуты контракты и отменены закупки на 1,2 млрд рублей, выявлены картельные сговоры на сумму около 2,8 млрд рублей в рамках национальных проектов "Образование" и "Жилье и городская среда", сумма возмещенного ущерба - 7,5 млн рублей", - указано в материалах.

В отчете отмечается, что в рамках своей работы ведомство вязло на усиленный мониторинг более 22 тыс. исполнителей контрактов по национальным проектам на сумму свыше 160 млрд рублей. По выявленным сомнительным операциям в правоохранительные, контрольно-надзорные органы и Генпрокуратуру РФ направлено более 740 материалов финансовых расследований, связанных с тематикой национальных проектов, указали в Росфинмониторине.