Всероссийский форум молодых семей пройдет в сентябре

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ежегодный Всероссийский форум молодых семей пройдет с 12 по 19 сентября 2020 года при поддержке нацпроекта "Демография". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба одного из организаторов мероприятия, автономной некоммерческой организации (АНО) "Национальные приоритеты".

"В фокусе форума - молодые семейные пары с детьми или только планирующие прибавление. Поэтому нам так важно донести до этой аудитории те возможности, которые благодаря национальному проекту "Демография" предоставляются семьям: это различные финансовые меры при рождении детей, строительство во всех регионах яслей для малышей, создание условий для здорового образа жизни и занятий спортом", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Она добавила, что регистрация участников на форум открылась 20 июля. В рамках мероприятия молодые семьи смогут обменяться опытом, принять участие в дискуссиях и встречах с экспертами, а также узнать о существующих мерах поддержки семей с детьми.

По информации организаторов, для участников форума предусмотрена интенсивная программа, состоящая из трех треков: личностного, социального и общеобразовательного. Личностный трек будет посвящен темам образования и психологии, развития и самоопределения для подростков. В рамках социального трека планируется обсудить вопросы формирования сообщества молодых семей, роли НКО в современном мире. В ходе общеобразовательного трека пройдут открытые вебинары с врачами, психологами, представителями духовенства и политиками.

Также в рамках форума предусмотрена специальная социально-познавательная программа для детей и проведение Грантового конкурса молодежных инициатив, входящего в открытую платформу "Россия - страна возможностей". Конкурс пройдет по следующим направлениям: укрепление семейных ценностей; добровольчество; развитие социальных лифтов; спорт, ЗОЖ, туризм; инициативы творческой молодежи и другие.

Подробная информация о форуме представлена на платформе-путеводителе молодаясемья.онлайн. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Россия - страна возможностей".