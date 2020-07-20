Показатель нацпроекта по вводу жилья могут уменьшить до 100 млн кв. м

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" по вводу жилой недвижимости к 2024 году может быть уменьшен со 120 млн до 100 млн кв. метров, сообщил в понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Я думаю, что мы будем корректировать показатели в 2024 году по 100 млн кв. м. Указ до 2030 года будет продлен, там, я думаю, мы будем стараться выйти на 120 млн кв. м в 2027 году", - сказал Стасишин.

По итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России Владимира Путина 13 июля было принято решение продлить цели развития до 2030 года, скорректировать национальные проекты в соответствии с новыми целями в трехмесячный срок и синхронизировать их с общенациональным антикризисным планом.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании сообщил, что основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ввод 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей в год - может быть достигнут к 2026-2027 году.

По данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. При этом по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2019 году стояла задача ввести 88 млн кв. м. жилья. За январь - май 2020 года, согласно данным Росстата, было введено 21,2 млн кв. м жилья, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно к 2024 году.