Объем отсортированных отходов в Удмуртии превысил показатель 2019 года

ИЖЕВСК, 20 июля. /ТАСС/. Объем вторсырья в Удмуртии, отправленного на переработку, в первые 6 месяцев 2020 года составил 992 тонны, что на 171 тонну больше, чем за весь прошлый год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского регоператора по обращению ТКО.

"За полгода сортировочная станция на крупнейшем полигоне республики "Чистый город" отправила на переработку 992 тонны стекла, пластика, макулатуры, металла и других видов "полезных" отходов. Объем вторсырья, которое республика стала увозить перерабатывающим компаниям Удмуртии и России значительно вырос. Полугодовой показатель 2020 уже превышает цифру всего 2019 года: в прошлом году на переработку отправили 821 тонну отходов", - сообщили в компании.

Отмечается, что увеличить объемы удается благодаря запуску второй сортировочной линии, под которую в конце прошлого года построили новый цех.

"Закупили оборудование на 6 млн рублей. Еще 3 млн рублей ушло на монтажно-строительные работы. В результате мощность станции выросла почти вдвое: с 40 до 70 тысяч тонн в год. Дополнительными рабочими местами смогли обеспечить 20 человек", - цитирует пресс-служба директора полигона Сергея Климова.

В предприятии уточнили, что сейчас самая большая доля отобранных отходов из спецбаков приходится на стекло - это порядка 215 тонн, пластик - 157 тонн и макулатуру - 159 тонн. Далее идут металл, пленка, полиэтилен низкого давления, тетрапак, деревянные отходы и автомобильные шины. Сейчас в ижевских дворах установлено почти 500 спецбаков для раздельного сбора отходов, к концу года эту цифру планируют довести до 1 000.

Обращение с ТКО

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.