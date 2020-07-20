Тульская область получит из бюджета РФ 96 млн рублей на ликвидацию свалки площадью 11 га

ТУЛА, 20 июля. /ТАСС/. Более 96 млн рублей из федерального бюджета получит Тульская область на ликвидацию несанкционированной свалки в Кимовском районе, где около 50 лет отходы складировались на площади 11 га. Работы проведут в рамках национального проекта "Экология", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По результатам дополнительного отбора Тульская область вошла в число шести субъектов Российской Федерации, которым в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" выделены субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2020 года между министерством природных ресурсов и экологии региона и Минприроды России, средства направят на ликвидацию несанкционированной свалки неподалеку от деревни Каменка в Кимовском районе.

"Общее количество накопленных за 50 лет отходов на участке 11 га составляет порядка 371 тыс. кубометров. Ближайший населенный пункт располагается на расстоянии 700 метров. Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду", - отметили в пресс-службе.

Для выполнения рекультивации уже разработали сметную документацию, получили заключение государственной экологической экспертизы, провели общественное обсуждение проекта, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, ранее в рамках национального проекта "Экология" ликвидация несанкционированных свалок не проводилась, но эту работу выполняли по региональным программам. Так, с 2016 года рекультивировали восемь крупных свалок общей площадью 33 га.