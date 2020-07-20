Жителей Сочи предпенсионного возраста переобучили на поваров по стандартам Worldskills

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Четыре группы жителей Сочи в возрасте от 50 лет обучились в Сочинском государственном университете поварскому делу в рамках нацпроекта "Демография". Всего по программе прошли обучение около 50 человек, сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"В Сочинском государственном университете завершилось обучение четырех групп людей в возрасте 50 лет и старше по компетенции "Поварское дело". Такая программа реализуется союзом WorldSkills Russia в рамках федерального проекта "Старшее поколение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации проекта в СГУ создан специализированный центр "Поварское дело". Во время учебы слушатели изучали и отрабатывали современные технологии, применяемые при приготовлении закусок, горячих блюд и десертов. Занятия завершились сдачей экзамена, на котором предпенсионеры продемонстрировали свои возможности, после чего они получили сертификаты владения профессией.

"После прохождения курсов повышения квалификации по системе WorldSkills люди предпенсионного возраста приобрели новые профессиональные знания в поварском деле. Это повысило их возможности успешно выдерживать конкурентную борьбу на рынке труда", - приводит пресс-служба слова ректора Сочинского государственного университета, профессора Галины Романовой.

В пресс-службе университета ТАСС уточнили, что всего обучение прошли в этом году около 50 человек. Также в пресс-службе отметили высокую потребность в переобучении и повышении квалификации.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.