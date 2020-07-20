В Волгоградской области выпустили в Волгу 126 тыс. мальков стерляди

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. В Волгу выпустили 126 тыс. мальков ценных пород рыб по нацпроекту "Экология" для искусственного воспроизводства водных биоресурсов региона, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Волгоградской области.

"Выпуск в Волгу 126 тыс. мальков ценных пород рыб проведен в рамках мероприятий по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, включенных в региональный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Всего в этом году в рамках реализации мероприятий по восстановлению семи объектов Волго-Ахтубинской поймы в Волгу и Ахтубу планируется выпустить более 650 тыс. мальков стерляди и сазана", - говорится в сообщении.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, выпущенная партия мальков стерляди выращена в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области. В Волгоград молодь доставили в специальных изотермических контейнерах. Вес каждой особи составляет от 2 до 4 граммов, мальки уже адаптированы к естественным условиям обитания и готовы к жизни в большом водоеме, уточнили в пресс-службе.

Воспроизводством ценных пород занимаются и рыбоводческие хозяйства региона. Более 130 тыс. мальков осетра и стерляди на днях выпущены сотрудниками Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод".

"Это уже не первая акция по зарыблению водоемов, проведенная в 2020 году. На прошлой неделе аналогичные компенсационные мероприятия были проведены в рамках контракта на строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу Волги в Волгограде, в реку выпущено 100 тыс. мальков стерляди", - добавили в пресс-службе.