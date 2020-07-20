В Самарской области осенью откроют центр опережающей профессиональной подготовки

ТАСС, 20 июля. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) откроется осенью 2020 года в Тольятти Самарской области, сейчас здесь ведутся ремонтные работы и поставка оборудования. ЦОПП создан в рамках реализации национального проекта "Образование", все желающие смогут пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям по стандартам WorldSkills, в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"Центр опережающей профессиональной подготовки станет своего рода агрегатором, позволяющим собрать программы, которые обеспечат качественную подготовку кадров с понятными результатами. Он призван стать центром притяжения специалистов в области больших данных, аналитиков и программистов. Торжественное открытие запланировано на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, в центре смогут обучиться все - от школьников до пенсионеров. Здесь разместятся лектории, помещения для проектной деятельности, компьютерный класс и многое другое.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. ЦОПП в Самарской области создается в рамках проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование".