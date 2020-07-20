Капремонт драматического театра в Мурманске по нацпроекту "Культура" завершат в 2021 году

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт областного драматического театра в Мурманске по нацпроекту "Культура" завершат в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова.

"С 2019 года объект (областной драматический театр) вошел в нацпроект "Культура", получил дополнительное финансирование, и удалось приступить к активной фазе работ. Срок сдачи объекта намечен на 2021 год, перечисление средств из федерального бюджета ожидается в сентябре, это позволит приступить к финальной части ремонта", - сказала Иванова.

Она уточнила, что ремонт в драмтеатре начался в 2018 году, затем почти на год работы приостановились из-за недостатка финансирования, в 2019 году объект удалось включить в национальный проект "Культура" как объект культурного наследия - реконструкция возобновилась.

"Мурманский областной драматический театр - процент готовности 69%, работы ведутся, параллельно уточняем стоимость по отдельным видам работ, это отделка мрамором, установка лифтов, роспись потолков. И также проводили уже встречу со специалистами по монтажу светового и звукового оборудования, в принципе, все работы на данном этапе выполнили в плане стоимости и контрактации. Остаются только еще работы с паркетом и дверьми", - пояснил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Общая стоимость ремонта драмтеатра оценивается в 990 млн рублей, из них 424,4 млн рублей - деньги федерального бюджета, 566,2 млн рублей - региональные средства.

Мурманский областной драматический театр - крупнейший театр Кольского Заполярья, был создан в 1939 году на базе филиала Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького, становление театра пришлось на годы Великой Отечественной войны. Долгие годы театр играл на сценической площадке Дворца культуры им. С.М. Кирова, а в 1963 году переехал в собственное здание. В труппе театра 39 артистов, из них трое имеют звание "Народный артист РФ", шестеро - "Заслуженный артист РФ", ежегодно театр выпускал 6-7 премьер, в репертуаре театра 30 взрослых и детских спектаклей, поставленных по произведениям отечественной и зарубежной классики, современной драматургии. На период ремонта коллектив театра размещен в здании бывшего кинотеатра "Атлантика" в Мурманске.