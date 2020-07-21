В Вологодской области создадут около 2 тыс. мест для дополнительного образования детей

ВОЛОГДА, 21 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Почти 2 тыс. мест в сфере дополнительного образования детей создадут в 2020 году в Вологодской области в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Новые программы появятся в половине районов области, рассказала ТАСС заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"Новым для Вологодской области мероприятием проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" станет в этом году создание 1947 новых мест в образовательных организациях различных типов. Появятся дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей в 13 муниципальных образованиях области", - рассказала ТАСС заместитель губернатора.

Как дополнила начальник управления общего и дополнительного образования департамента образования области Анна Микурова, задача этого проекта - обеспечить доступность реализации программ дополнительного образования для детей, независимо от того, где они проживают - в городе или в селе. Проект затрагивает все направления дополнительного образования, их шесть: физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое, художественное, естественно-научное.

"Если кванториумы и IT-кубы направлены на техническую сферу, то этот проект рассчитан на реализацию всех направленностей дополнительного образования. Область впервые участвует в проекте с этого года, привлечено 13 млн рублей, из них 12,5 млн - из федерального бюджета, 500 тыс. - из областного. Будут созданы новые кружки, открыты новые программы дополнительного образования. Здесь мы для себя сделали акцент и в Вологде и Череповце попытались открыть программы, отличные от "Кванториума", чтобы создать разнообразие, например, открываем графический дизайн", - рассказала руководитель управления.

По ее словам, все средства пойдут на покупку оборудования. Закупается туристический инвентарь, чтобы дети могли получить базовые навыки. Например, это страховки, маски, веревки для скалолазания, палатки.

"Мы рассчитываем дополнительно вовлечь детей в систему дополнительного образования и создать условия, чтобы это было интересно детям. Благодаря проекту педагоги смогут пройти обучение на федеральном уровне. Сейчас в области 76,4% детей охвачено дополнительным образованием, в этом году мы рассчитываем увеличить показатель до 77%, а к 2024 году должны достигнуть 80%", - сказала Микурова.