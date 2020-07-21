Власти Чувашии планируют подключить к интернету более тысячи соцобъектов к 2022 году

ТАСС, 21 июля. Правительство Чувашской республики планирует подключить к высокоскоростному интернету более тысячи социальных объектов до конца 2021 года. Школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские администрации, пожарные части республики подключат к сети по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"К концу 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1 000 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей в Чувашии. В прошлом году доступ к сети получили первые 90 объектов, в первом полугодии 2020 года подключено 48 объектов. Проект предполагает, в том числе создание узлов связи на местах, которые позволят в дальнейшем развивать сети мобильного и проводного интернета внутри населенных пунктов республики", - говорится в сообщении. Уточняется, что подключение запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".

В правительстве отметили, что сейчас идет работа по подключению соцобъектов к интернету в двух районах Чувашии: волоконно-оптические линии связи прокладываются в деревню Шатракасы Моргаушского района и село Можарки Янтиковского района. "В населенных пунктах высокоскоростным интернетом будут обеспечены общеобразовательные школы", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Цифровая экономика" был разработан по указу президента РФ Владимира Путина. Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране. Он отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества.