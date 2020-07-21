В Ульяновской области в новом учебном году начнет работу мобильный технопарк

ТАСС, 21 июля. Мобильный технопарк начнет работу в новом учебном году в Ульяновской области по нацпроекту "Образование", в 2020-2021 годах педагоги технопарка будут заниматься с детьми в отдаленных населенных пунктах Чердаклинского, Карсунского, Старомайнского, Радищевского, Тереньгульского и Инзенского районов, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"К новому учебному году планируется запуск мобильного "Кванториума" - технопарка "на колесах" на базе автомобильной станции, осуществляющего обучение детей программам инженерной направленности в отдаленных населенных пунктах. В 2020-2021 учебном году мобильный технопарк приедет к детям Чердаклинского, Карсунского, Старомайнского, Радищевского, Тереньгульского, Инзенского районов. Для реализации проекта предусмотрено 10 млн 260 тыс. рублей из федерального и 317 тыс. рублей из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

В регионе уже работает один "Кванториум", его открыли в 2016 году в Ульяновске. Также планируют открыть стационарный технопарк в виде структурного подразделения Димитровградского технического колледжа, сроки реализации проекта не уточняются. "Обучение в "Кванториуме" пройдет по шести направлениям: "Автоквантум", "Промдизайнквантум", "IT-квантум", "Промробоквантум", "Биоквантум", "Хайтек", для реализации проекта предусмотрен 71 млн 155 тыс. рублей из федерального бюджета и 2 млн 200 тыс. рублей из регионального", - пояснили в правительстве.

Кроме того, по программе "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в 2020-2022 годах на территории Ульяновской области будет создана сеть ИТ-кубов. Первый центр планируется открыть 1 сентября на базе Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), в нем будут реализовываться шесть направлений: мобильная разработка, программирование на Python, разработка VR/AR приложений, системное администрирование, алгоритмика и логика, программирование на Java.

"К 1 сентября этого года дополнительно создается 1323 новых инфраструктурных места дополнительного образования или 4595 высокооснащенных ученико-мест на базе 61 образовательной организации. На новых местах дополнительного образования начнет работать 110 новых интересных и востребованных детьми объединений дополнительного образования по технической и естественнонаучной направленности. Для реализации проекта предусмотрено почти 30 млн рублей из федерального бюджета и 922 тыс. рублей из регионального", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Ульяновской области Наталью Семенову.

Федеральная сеть технопарков "Кванториум" для дополнительного образования детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям создается по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".