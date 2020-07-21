Кабмин возложил на Минэкономразвития функции мониторинга и анализа реализации нацпроектов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ возложило на Минэкономразвития функции мониторинга и анализа реализации нацпроектов, а также оценку рисков, возникающих при их реализации, говорится в сообщении министерства.

"С 20 июля 2020 года на Минэкономразвития возлагаются функции по мониторингу и анализу реализации национальных, федеральных и региональных проектов. О новом функционале ведомства говорится в обновленном постановлении правительства. Кроме того, министерству поручено оценивать риски, возникающие при реализации проектов, готовить предложения по их снижению", - отмечается в сообщении.

По оценке министерства, это поможет быстрее и эффективнее реагировать на изменения экономических процессов.

"Среди основных параметров экспертизы: отклонения в сроках достижения параметров, кассовое исполнение бюджета, достижение контрольных точек и выполнение мероприятий. В рамках мониторинга будут проверять информацию о ходе выполнения проектов на ее достоверность, полноту и актуальность", - добавляют в Минэкономразвития.

Результаты анализа Минэкономразвития будут направляться в проектные комитеты и проектный офис правительства РФ, на их основе кураторы и руководители смогут принимать соответствующие управленческие решения для эффективного исполнения нацпроектов, отмечают в министерстве.