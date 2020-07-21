Песков объяснил корректировку национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корректировку отдельных национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира. Таким образом он прокомментировал новый указ главы государства о продлении сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.

"Международная экономическая конъюнктура весьма неблагоприятная, и вопреки этой конъюнктуре ставятся амбициозные цели, но требуются определенные корректировки. Эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему в новом указе нет прежней цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира, а также почему по ряду показателей сохранены старые целевые значения при увеличении сроков реализации нацпроектов.

Песков подчеркнул, что "цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались".

Владимир Путин во вторник подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Прежний указ от 17 мая 2018 года предполагал реализацию этих целей до 2024 года. В новом документе отмечается, что такое решение принято "в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека".

Национальными целями развития РФ в указе названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.