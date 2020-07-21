Эксперты назвали комфортным новый срок исполнения показателя по вводу жилья в нацпроекте

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продление срока исполнения показателя по вводу жилья нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2030 года комфортно для отрасли, это ожидаемое решение с учетом законодательных изменений и непредвиденных обстоятельств, связанных с эпидемиологической обстановкой. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные во вторник эксперты.

В соответствии с опубликованном во вторник на сайте Кремля указом президента РФ Владимира Путина, основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - должен быть достигнут не к 2024, а 2030 году.

Сложности, которые наблюдались за последние четыре года на рынке жилищного строительства РФ, не могли не сказаться на оценке возможностей выполнения целей к 2024 году, рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. По его словам, за это время происходили периодические падения спроса, системные изменения законодательства (переход на эскроу с 1 июля 2019 года - прим. ТАСС) и, конечно, непредвиденные обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой и ее последствиями. "Все это вынудило сдвинуть планы и цели, это в целом было ожидаемо. Срок более чем комфортный. Расширение горизонта планирования дает возможности для серьезной и детальной проработки возможных путей развития отрасли, а также планомерного перехода и приспособления всего рынка к работе по схеме с проектным финансированием", - считает Алексеенко.

С учетом происходящих изменений на рынке выход на объем 120 млн кв. м к 2030 году вполне реален, рассказал информагентству генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин. В частности, он отметил, что правительство стало стимулировать начало строительства объектов, позитивным моментом, по его словам, является и пересмотр цепочки согласований, уменьшение списка инстанций и сроков согласования. "Также ипотека становится все более доступной и комфортной. Мы видим, как субсидированная ипотека простимулировала спрос, и это важный сигнал для дальнейшего развития", - сказал Игнахин.

Подобные показатели нагнать вполне реально при поддержке рынка и застройщиков со стороны государства, соглашается коммерческий директор девелоперской группы компаний ФСК Ольга Тумайкина. "Для этого необходимы условия для сохранения комфортной ипотечной ставки, а также тиражирование московского опыта реновации в других регионах России", - полагает она.

Сроки выполнимы в том случае, если в стране и мире не возникнет новых катаклизмов, так как улучшение жилищных условий - фактор, который напрямую связан с экономической ситуацией в стране, отметила в свою генеральный директор риелторского агентства VSN Realty Яна Глазунова. По ее словам, немаловажное значение для выполнения программы играют и девелоперские стратегии по выходу новых проектов, особенно - массового жилья в регионах. "А именно там девелоперы сейчас очень осторожно подходят как к перспективному развитию портфеля, так и к выводу в продажи уже проработанных проектов - многие переносят старты продаж с уже полученным ЗОС (заключение о соответствии), так как боятся отклонений от финансовой модели уже на старте", - сообщила она ТАСС.

О вводе жилья в России

По информации Росстата, объем ввода жилья в РФ в 2019 году составил 82 млн кв. м. По проекту "Жилье и городская среда" в 2019 году стояла задача ввести 88 млн кв. м жилья. За январь - май 2020 года, по сведениям Росстата, ввели 21,2 млн кв. м жилья - на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

13 июля на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина его участники условились продлить цели развития до 2030 года, внести изменения в течение трех месяцев в нацпроекты в соответствии с новыми целями и синхронизировать их с антикризисным планом.