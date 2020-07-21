Пермская компания "Промобот" поставит в Латинскую Америку бесконтактные термометры

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Компания "Промобот" из Перми поставит в страны Латинской Америки терминалы для бесконтактного измерения температуры. В 2020 году в Боливию отправятся 20 станций, а в Мексику - 60, сообщила во вторник компания.

"Эта сделка расширила географию присутствия нашей компании на карте мира. Боливия стала 40-й страной, где установлена и работает продукция "Промобот". Это доказывает, что экспортный потенциал у российских стартапов огромный. Даже в непростых, кризисных условиях", - приводятся в сообщении слова директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

Терминалы представляют собой устройство с дистанционным бесконтактным термометром и экраном, его пропускная способность - более 500 человек в час. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры, в продвинутой работает система распознавания лиц. Температуру терминалы измеряют за пять секунд с точностью до 0,2 градуса, работают они на расстоянии до 25 см. Устройство разработано и собрано в России, им уже пользуются в США, ОАЭ, Германии и Греции.

Как уточнили ТАСС в "Промоботе", поставка осуществляется в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе, являются победителями российского конкурса "Экспортер года" в номинации "Высокие технологии". Роботы работают более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Все продукты разрабатывают и производят в России, выручка "Промобота" за 2018 год составила более 210 млн рублей.