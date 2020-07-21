В России за шесть месяцев увеличилась смертность

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рост смертности в Российской Федерации был зафиксирован за шесть месяцев 2020 года, в частности из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"К сожалению, <...> оперативные данные первого полугодия показывают о том, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано конечно же с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, <...> увы, не во всех субъектах картина выглядит одинаково. Есть субъекты, где наблюдается значительный прирост смертности, то есть это более тысячи человек на субъект, и увеличены абсолютные и относительные значения в этих субъектах", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Самойлова также попросила депутатов обратить внимание на эти субъекты. Кроме того, по ее словам, не во всех регионах была правильно выстроена система маршрутизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, поэтому случались перекрещивания больных и здоровых людей.

"Далеко не во всех субъектах медицинские организации, которые предназначены для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, были выключены из оказания помощи пациентам с COVID-19. Увы, в 45 субъектах использовались компьютерные томографы для оказания помощи пациентам с COVID, то есть тем самым мы наблюдали перекрещивание больных и здоровых пациентов. <...> Конечно, мы все понимаем, что не во всех субъектах было достаточное количество компьютерных томографов, что можно было правильно выстроить маршрутизацию, но так или иначе пусть это будет нам уроком для того, чтобы в будущем, во-первых, правильно выстраивать систему маршрутизации, а во-вторых, все-таки запасаться достаточным количеством оборудования, и сегодня федеральный проект этому способствует", - подчеркнула Самойлова.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".