Насосную станцию в Исилькуле реконструируют за 64 млн рублей

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. В Исилькуле Омской области проведут масштабную реконструкцию центральной насосной станции по программе "Чистая вода" нацпроекта "Экология". В этом городе с 18 июля ограничена подача воды из-за нескольких аварий на сетях водоснабжения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Для обеспечения стабильным водоснабжением Исилькуля в дальнейшем будет проведена масштабная реконструкция центральной насосной станции. В рамках программы "Чистая вода" на это из федерального и областного бюджета выделено 64 млн рублей. Полную модернизацию установки с ремонтом помещений и созданием дополнительного резервуара на 1 000 кубометров к имеющимся трем на 2 700 кубометров планируется провести в течение 2020-2021 годов", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что подача воды населению в Исилькуле до сих пор ограничена. "Аварийное отключение электроэнергии на насосной станции "Пикетное" привело к критическому падению уровня воды в резервуарах. Гидроудар при возобновлении работы насосной станции привел к подземным повреждениям, в результате была временно прекращена подача воды в Москаленском и до сих пор ограничена в Исилькульском районах. Вода подается по графику, обеспечивается подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении. Полностью восстановить водоснабжение планируется к 23 июля.

Для предотвращения подобных ситуаций власти региона планируют установить резервные источники питания на всех насосных станциях компании "Омскоблводопровод" и привести в нормативное состояние сеть водопроводов. "Самая больная, ключевая проблема - это колоссальный износ сетей водоводов большого диаметра. Сейчас министерство [ЖКК и энергетики] делает аналитику вместе с АО "Омскоблводопровод" - где, когда, в какие сроки мы будем ремонтировать водопроводные сети, ремонтировать насосные станции для того, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".