Силуанов заявил, что расходы на исполнение нацпроектов должны быть в приоритете

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расходы на исполнение нацпроектов должны быть приоритетными, при этом надо изыскивать внутренние источники экономии. В частности, для достижения национальных целей можно скорректировать госпрограммы, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"У нас есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть скорректированы под реализацию основных целевых задач. Это в том числе государственные программы. Данную работу важно синхронизировать с процессом формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. Необходимо обеспечить приоритетный характер расходов на реализацию национальных проектов и при этом обязательно изыскивать внутренние источники экономии", - сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.

"Безусловно, национальные цели развития - это приоритет деятельности правительства. Задачи, которые поставил президент, - это определить показатели для работы министерств и ведомств, которые соответствуют национальным целям", - добавил министр.

По его словам, для достижения долгосрочных целей важно выстроить взаимосвязанную систему показателей и результатов национальных проектов, которая должна позволять последовательно продвигаться в сторону стратегических приоритетов развития страны, обозначенных в указе президента.

"Это будет происходить за счет интеграции мероприятий общенационального плана действий по восстановлению деловой активности в национальные проекты", - добавил Силуанов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года, достижению которых призваны содействовать нацпроекты.