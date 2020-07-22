Регионы Дальнего Востока увеличили экспорт мяса, сои и руд, несмотря на пандемию

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока в январе-мае 2020 года сохранили объем экспорта нескольких продовольственных товаров, несмотря на общее падение спроса в мире в связи с пандемией коронавируса, при этом поставки мяса, сои, руд и алюминия показали значительный рост. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела таможенной статистики службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Олег Нестеренко.

"За пять месяцев [2020 года] экспорт Дальнего Востока сохранился на уровне первого полугодия 2019 года по ряду продовольственных товаров, в том числе рыбе, молочной продукции, меду, злакам. При этом экспорт мяса увеличился в 1,8 раза. Кроме того, возросли поставки за рубеж руд и концентратов в 1,7 раза и необработанного алюминия - в 1,4 раза", - сказал Нестеренко.

По данным таможни, общий объем и стоимость экспорта по всем товарам на Дальнем Востоке за подсчитанные пять месяцев 2020 года уменьшились по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 12,5 до $9,5 млрд. При этом экспорт руд и концентратов составил $452 млн, мяса - $2,97 млн, алюминия - $21,5 млн, немного подрос экспорт масленичных культур и лекарственных растений - с 74,9 до $82,1 млн.

Самое серьезное падение показали объем и общая стоимость экспортированного жидкого топлива - с 7,8 до $5,5 млрд, а также природного газа - с 2,4 до $1,6 млрд

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В июне президент РФ Владимир Путин поручил увеличить финансирование этого нацпроекта на 1 млрд рублей.