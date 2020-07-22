Энергетики оценивают в 1,4 млрд рублей перевод на газ ТЭЦ в Братске Иркутской области

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Иркутскэнерго" оценивает в 1,4 млрд рублей перевод с угля на газ ТЭЦ-7 в городе Братске Иркутской области, где газификация является одним из мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Братск, где расположены крупные промышленные предприятия, в том числе заводы группы "Илим" и компании "Русал", является одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". В этих городах должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Газификация стала одним из мероприятий по улучшению экологической обстановки в Братске.

"Предварительно в сумму более 1,4 млрд рублей без учета НДС оценивается перевод ТЭЦ-7 на газ. Ежегодно планируется потреблять более 100 млрд куб. м газа. Перевод ТЭЦ-7 на газ - это очередной шаг к улучшению экологической ситуации в городе. Снижение валового выброса в атмосферный воздух составит 1,4 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Какой объем выбросов сейчас производит теплоисточник, в компании не уточнили. Перевести его на газ планируется к 2024 году. Иркутскэнерго уже выполнило технико-экономическое обоснование с расчетом инвестиций и операционных эффектов, готовится документация для проведения конкурса по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. Компании предстоит модернизировать на ТЭЦ-7 котлы для сжигания газа, реконструировать здание, построить газовые сети на территории ТЭЦ, склад хранения резервного топлива и другую необходимую инфраструктуру.

Однако, как отметили в пресс-службе "Иркутскэнерго", остаются неясными несколько вопросов, которые не входят в компетенцию энергетиков. В частности, непонятно, когда будет построена газотранспортная инфраструктура от Братского газоконденсатного месторождения, неизвестны условия подключения к ней и возможная цена на газ с учетом его транспортировки до ТЭЦ-7.

ТЭЦ-7 обеспечивает теплоснабжение двух крупных жилых районов Братска с населением около 50 тыс. человек. Всего в городе проживают около 236 тыс. человек. Переводить на газ остальные три теплоисточника "Иркутскэнерго" в Братске пока не планируется.

Газификация Братска

Как сообщал ТАСС, газификация Братска осуществляется на базе Братского газоконденсатного месторождения, которое с 2009 года разрабатывает компания "Братскэкогаз", ее совладельцами являются администрация Братска и московская компания "Итера Финанс". С 2010 года в городе на газ переводятся частные дома, которые отапливаются углем или дровами, а также общественный транспорт. По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, уровень газификации Братска на данный момент составляет 10%. Возможность подключиться к газораспределительным сетям имеют только 965 частных домов, из них подключены 486.

До конца 2024 года в городе планируется построить 200 км газопроводов во всех районах, обеспечить подачу газа в 5,5 тыс. домовладений. На газификацию Братска власти планируют направить 10,6 млрд рублей, из которых 5,47 млрд - средства федерального бюджета, 1,45 млрд - средства консолидированного бюджета Иркутской области, 3,68 млрд - из внебюджетных источников. Газификация позволит увеличить ежегодный объем потребления газа с Братского газоконденсатного месторождения с сегодняшних убыточных для недропользователя 17 тыс. куб. м до 200 млн куб. м, то есть почти в 11,8 тыс. раз.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).