Правительство России дополнительно выделит Забайкалью 223 млн рублей на ремонт дорог

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит Забайкальскому краю из резервного фонда 223 млн рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила в среду журналистам пресс-служба краевого правительства.

"Забайкальский край в 2020 году получит дополнительно 223 млн рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Деньги выделены из резервного фонда по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина", - говорится в сообщении.

Губернатор Александр Осипов 20 мая на совещании при вице-премьере России Марате Хуснуллине заявил о необходимости дополнительного финансирования дорожной отрасли. По его словам, в крае асфальтом покрыто лишь 29% дорог при среднероссийском показателе в 65%. Благодаря дополнительным субсидиям власти региона рассчитывают заасфальтировать 51% дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км.), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.