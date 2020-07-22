Мишустин: кабмин скорректирует нацпроекты с опорой на значимые для каждого показатели

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. При корректировке национальных проектов правительство России будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, <…> ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты", - отметил он. "Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации, - добавил премьер. - Таким образом мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие мероприятия избыточны".

Мишустин напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о новых национальных целях развития до 2030 года. "Их пять, все они подчинены решению главной задачи - повышению качества жизни каждого человека в нашей стране, - сказал премьер. - И одновременно направлены на прорывное развитие".

По словам Мишустина, это потребует изменения нацпроектов и документов стратегического планирования. "Мы планируем завершить эту работу совместно с вами осенью", - сказал глава кабмина, обращаясь к депутатам. Он предупредил, что "действовать придется в жестких рамках из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях". "Где-то коронавирус подтолкнул развитие, где-то - наоборот". - пояснил Мишустин.

Он подчеркнул, что важно не только учесть накопленный опыт реализации национальных проектов, но и обеспечить преемственность тем целям и задачам, которые Путин ставил два года назад в "майском указе". "Такой подход потребует новой системы управления, современных гибких методов и прежде всего - четкой постоянной обратной связи с людьми", - отметил глава кабмина.