Чернышенко: сроки внедрения 5G в нацпроекте "Цифровая экономика" пока не перенесли

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сроки внедрения связи пятого поколения (5G) в России по нацпроекту "Цифровая экономика" пока не перенесены, но к вопросу нужно будет вернуться осенью, когда могут быть пересмотрены параметры нацпроектов. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Нет, сроки внедрения 5G не переносятся. Есть национальный проект и в нем они определены. Пока переносов не было. Но давайте к этому вопросу вернемся в начале осени: это все-таки тот срок, когда нам поручили пересмотреть параметры национальных проектов",- сказал он.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сказал журналистам, что основная задача, которая стоит перед министерством, - максимально быстро запустить 5G с учетом принятых решений по приоритетным диапазонам частот, которые выделяются для связи пятого поколения. "Мы определили для себя приоритетные диапазоны, и сейчас обсуждаем, сколько нам будет стоить конверсия для того, чтобы эти диапазоны задействовать для 5G", - сказал он.

Решение о продлении нацпроектов еще на шесть лет было принято 13 июля. 21 июля президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития на период до 2030 года. Глава государства утвердил пять национальных целей, предложенных правительством по итогам обсуждений с бизнесом, партиями и общественными организациями. Кабмин до 30 октября должен представить предложения по корректировке нынешних нацпроектов в соответствии с новым указом.

О внедрении 5G в России

Полноценное внедрение 5G в России должно начаться к 2022 году - к этому сроку должно начаться коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников, следует из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".

Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря же на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.

При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.