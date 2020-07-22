В Константинове откроются новые экскурсионные объекты к 125-летию со дня рождения Есенина

ТАСС, 22 июля. Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константиново в день 125-летия со дня рождения поэта, 3 октября, представит посетителям новые объекты, воссозданные на средства нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС в среду сообщил директор музея-заповедника Борис Иогансон по итогам совещания по подготовке к празднованию юбилейной даты .

"3 октября, в день 125-летия со дня рождения Сергея Есенина в Константинове, по традиции, состоится Всероссийский есенинский праздник, на котором посетителям будут представлены воссозданные здания каретного двора, амбара, бани и оранжереи", - сказал он, отметив, что работы по воссозданию объектов входят в перечень мероприятий нацпроекта "Культура".

В каретном дворе с экспозиционной площадью около 500 кв. м будет представлена выставка из фондов шести российских музеев, включая Государственный литературный музей им. В. Даля и музей Есенина в Москве, приуроченная к юбилейной дате. В дальнейшем в здании будет создана постоянная литературная экспозиция. В амбаре гости смогут посетить экспозицию, посвященную истории села Константиново, баня и оранжерея будут действующими. Общая стоимость строительства новых объектов, которое началось в 2019 году, составила около 40 млн рублей.

Кроме того, к 3 октября в усадьбе будет завершено благоустройство дорожно-тропиночной сети - старое асфальтовое покрытие полностью заменили на кирпичное, изменили маршруты передвижения по музею. По словам Бориса Иогансона, это позволит развести туристские потоки, снизить антропогенную нагрузку на объекты, также появятся новые видовые точки для осмотра знаменитых есенинских пейзажей.

"Это большие достаточно пространства, я имею в виду каретный двор, для новых экспозиций, для того, чтобы много людей могло сюда приходить... мы можем группы разводить по разным местам и создавать больше маршрутов. Дорожки тоже поправлены, и выглядеть это будет все намного лучше, намного красивее", - оценил предварительные итоги работ губернатор Рязанской области Николай Любимов, который в среду побывал в музее.

О Константинове

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на правом берегу Оки в 43 км от Рязани. 21 сентября 1895 года в Константинове родился Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. Государственный музей-заповедник С. А. Есенина был основан в 1965 году на базе существовавшего литературно-мемориального музея в селе Константинове и памятных мест в городе Спас-Клепики.

Сегодня музей-заповедник - один из крупнейших музейных комплексов в стране, включающий, кроме усадьбы родителей, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, дом священника И. Я. Смирнова, литературный музей, Константиновскую земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Лидии Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и школу грамоты в Спас-Клепиковском отделе музея.