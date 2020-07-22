Торгово-промышленная палата начала формировать предложения для доработки нацпроектов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России начала в экспертных группах формировать предложения в правительство для доработки нацпроектов. Об этом сообщил в среду ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что правительство планирует осенью завершить работу по изменению национальных проектов, при корректировке кабмин будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов.

"Мы уже готовим [предложения для доработки нацпроекта], будем вносить предлагать. Это касается малого и среднего бизнеса, а также других направлений, потому что практически по каждому из них у нас есть профильные комитеты, советы, есть профессиональная точка зрения - что можно докрутить или доделать", - сказал Катырин.

По его словам, ТПП уже в момент начала пандемии коронавируса, которая привела к дестабилизации ситуации во многих отраслях экономики, понимала, что "многие критерии, конечные результаты в национальных проектах должны поменяться".

Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из направлений соответствует свой национальный проект.