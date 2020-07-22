В Новокузнецке появилась первая станция для быстрой зарядки электротранспорта

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. "Россети" запустили в Новокузнецке Кемеровской области первую быструю зарядную станцию для автомобилей с электродвигателями, где бесплатно и одновременно всего за 40 минут сразу два автомобиля смогут зарядить электродвигатели. Расширение сети таких станций будет способствовать росту числа электротранспорта на юге региона, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"Несмотря на сложную ситуацию сейчас, мы последовательно решаем задачи по созданию зарядной инфраструктуры в регионе в рамках дорожной карты "Россетей". Уверен, что владельцы электромобилей оценят вклад энергетиков, и это будет способствовать увеличению количества электромобилей, что в перспективе улучшит экологическую ситуацию в городе и на юге Кузбасса", - приводятся в сообщении слова директора Кузбасского филиала "Россети Сибирь" Ивана Клейменова.

Новокузнецк, где развита металлургия, считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология", согласно которому планируется к 2024 году снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года. В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса ТАСС пояснили, что вредных выбросы в атмосферу от транспорта в Новокузнецке составляют порядка 25,5 тыс. тонн в год или около 10% общего объема. Увеличение числа электромобилей взамен машин с бензиновыми и дизельными двигателями будет способствовать снижению вредных выбросов в воздух.

В пресс-службе Кузбасского филиала "Россети Сибирь" ТАСС уточнили, что новая станция для зарядки электротранспорта стала уже четвертой в Новокузнецке. Три предыдущие установили в начале этого года, они позволяют заряжать автомобили в обычном, неускоренном, режиме. Ранее сообщалось, что муниципальные власти и энергетики планируют создать в городе сеть из 20 станций для зарядки автомобилей с электродвигателями.