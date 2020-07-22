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Рабочие группы Госсовета представят Путину предложения по нацпроектам к ноябрю

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рабочие группы Государственного совета представят президенту России Владимиру Путину предложения по корректировке национальных проектов до 30 октября. Об этом сообщает в среду официальный сайт Кремля.

"Все предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут тщательно проанализированы, проработаны совместно с заместителями председателя правительства - кураторами соответствующих национальных проектов (программ) и до 30 октября 2020 года представлены Владимиру Путину", - говорится в сообщении.

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