Рабочие группы Госсовета представят Путину предложения по нацпроектам к ноябрю

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рабочие группы Государственного совета представят президенту России Владимиру Путину предложения по корректировке национальных проектов до 30 октября. Об этом сообщает в среду официальный сайт Кремля.

"Все предложения, подготовленные рабочими группами Госсовета, будут тщательно проанализированы, проработаны совместно с заместителями председателя правительства - кураторами соответствующих национальных проектов (программ) и до 30 октября 2020 года представлены Владимиру Путину", - говорится в сообщении.