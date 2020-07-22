Эксперт: вузы помогут раскрыть таланты и потенциал детей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вузы готовы принимать активное участие в работе по выявлению и поддержке талантливой молодежи, начиная с учебы в школе. Такое мнение в авторской колонке для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, высказал первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов.

"В системе выявления и развития юных талантов вузы готовы занять достойное место, которое обеспечит раскрытие способностей детей, непрерывное развитие их потенциала, от школьной скамьи до выхода во взрослую жизнь", - сказал он.

По словам эксперта, вузы обязательно должны работать с детьми напрямую, "позволяя им прикоснуться к удивительному миру науки, поучаствовать в проектной работе и использовать уникальную инфраструктуру университета". В качестве примера проректор НИТУ "МИСиС" привел действующую в университете лабораторию цифрового производства FabLab, в которой для школьников проводятся занятия по цифровому проектированию, рассказывается о современных технологиях создания продуктов, и где дети могут воплотить в жизнь свои идеи.

Другим важным аспектом в области выявления и поддержки молодых талантов, по мнению эксперта, является работа со школьными учителями. "Во-первых, учителя - это фантастические люди, которые "ведут" наших детей в самый сложный для их становления период. И чем более актуальными и глубокими будут знания учителей, тем более мотивированными будут их ученики. А во-вторых, университеты, помогая профессиональному росту педагогов, получают возможность охватить более широкую аудиторию школьников, чем это в силах сделать любой профнавигационный проект", - пояснил Салихов. По его словам, именно такое сотрудничество позволяет массово развивать и выявлять таланты, начиная с раннего возраста.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года, одной из которых является обеспечение в стране "возможности для самореализации и развития талантов".

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