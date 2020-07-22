Заседание группы Госсовета по соцполитике, посвященное национальным целям, пройдет 24 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика" соберется для обсуждения задач в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", 24 июля. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил в среду губернатор Новгородской области и руководитель рабочей группы Андрей Никитин в кулуарах форума "Территория смыслов".

"24 [июля] я провожу по соцполитике рабочую группу уже в контексте нового указа. Понятно, что мы просто договоримся о том, как мы работаем с правительством над корректировками нацпроектов, у нас цели обозначены, и следующую рабочую группу будем проводить уже осенью", - сказал Никитин.

Ранее губернатор Новгородской области сообщил о том, что ключевыми точками роста для региона в рамках подписанного президентом РФ во вторник указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" видит развитие социальной и образовательной сфер, борьбу с бедностью. Никитин также подчеркнул, что рост инвестиционного климата на территории, где нет, к примеру, современной школы, физкультурного центра, невозможен.