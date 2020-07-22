Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортобъектов в КБР до 2022 года

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду министр спорта региона Ислам Хасанов.

"Всего в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 2019-2022 годы на реализацию мероприятий уже подписано семь финансовых соглашений и четыре дополнительных соглашения к ним, по которым на сегодняшний день выделено 825,14 млн рублей и в 2021-2022 годах будет еще выделено еще более 754,57 млн рублей. Общий объем финансовых средств подписанных с Минспортом России соглашений составляет более 1 млрд 580 млн рублей, и мы рассчитываем на подписание дополнительных соглашений о выделении еще субсидий из федерального бюджета", - сказал Хасанов в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

По его словам, до 2024 года в рамках проекта в республике планируется строительство нескольких объектов: спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике, физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом (первого в регионе).

По данным Хасанова, в республике 1 669 спортивных сооружений, в том числе 17 бассейнов, 12 стадионов, 505 спортивных залов, 957 плоскостных сооружений, этого недостаточно для вовлечения жителей республики в занятия спортом. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КБР по итогам 2019 года составила 40,3% (около 350 тыс. человек), до 2024 года в систематическое занятие спортом должно быть вовлечено не менее 55% населения. В республике на профессиональной основе 36 видами спорта занимаются 36 тыс. детей и подростков.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.