Гала-концерт фестиваля "Голоса России" пройдет в Дагестане 26 июля

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Заключительный этап фестиваля любительского творчества "Голоса России" - гала-концерт состоится в Махачкале 26 июля в рамках нацпроекта "Культура". Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Республиканского дома народного творчества (РДНТ).

"Министерство культуры Дагестана, Республиканский дом народного творчества, Культурно-исторический исследовательский образовательный центр "Тарих XXI век" при участии муниципальных образований проводит заключительный этап Фестиваля любительского творчества "Голоса России" - гала-концерт, который состоится 26 июля, в День конституции Республики Дагестан, на стадионе им. Елены Исинбаевой. Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе РДНТ, фестиваль проводится в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура" с целью "патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к песенному жанру, популяризации художественного репертуара и повышения исполнительского уровня вокалистов и вокальных ансамблей".

Отмечается, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране зональные этапы фестиваля "Голоса России" прошли дистанционно, участие в них приняли "лучшие исполнители городов и районов республики, продемонстрировав богатый разнообразный репертуар".

"Участниками заключительного этапа - гала-концерта фестиваля станут вокальные группы и отдельные исполнители народной и эстрадной песни, ансамбли КДУ, центров культуры муниципальных образований Республики Дагестан. На фестивале исполнят песни на национальных и на русском языках о любви к Родине, родному краю, о героях. Завершится праздник выступлением народного хора русской песни "Волна" РДНТ Минкультуры Дагестана с песней "Матушка Россия", - сообщается в тексте.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).