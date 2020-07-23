Новгородская область намерена стать одним из образовательных центров СЗФО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инвестиции в развитие образовательной среды Новгородской области - поддержание молодежных проектов, строительство Новгородской технической школы по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий и сотрудничество с крупнейшими вузами СЗФО - постепенно превратят регион в один из центров образования. Такое мнение выразил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках лекции для участников форума "Территория смыслов".

"Наша цель в том, чтобы регион постепенно становился центром образования. Более быстрой отдачи, чем инвестиции в образование, найти сложно", - заявил Никитин на лекции "Развитие человеческого капитала как фактор развития среды".

Он рассказал про продвижение образовательных проектов в Новгородской области, оснащение школ и колледжей современным оборудованием, внедрение VR-технологий. В качестве примера губернатор привел Новгородскую техническую школу (НТШ) - уникальную для региона и страны образовательную площадку по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий. Макет НТШ представляли президенту РФ Владимиру Путину в сентябре прошлого года на выставке перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Проект НТШ включает в себя около 30 лабораторий по таким направлениям, как прототипирование, нейротехнологии, беспилотные авиационные системы.

"Сейчас она [школа] активно строится и, скорее всего, будет открываться поэтапно. В НТШ мы приглашаем возглавлять лаборатории ребят, которым примерно от 18 до 20 лет, нам все равно, есть у них степень или нет. Если мы видим, что человек занимается какой-то актуальной темой, которая имеет значение, то предлагаем приехать в Великий Новгород и возглавить лабораторию. Все исследования, за которые впоследствии получают Нобелевскую премию, проводят до 30 лет. Да, получают премию в гораздо более старшем возрасте, но идея к ним пришла в возрасте от 20 до 30 лет. НТШ должна собирать такой состав", - рассказал Никитин.

Планируется, что каждый год в НТШ будут учиться около 3 тыс. человек, учебный процесс подразумевает проектное обучение и научные разработки. Строительство школы в Новгородской области начали в конце 2019 года. По словам губернатора, школа будет располагаться в исторической зоне Великого Новгорода и станет "продолжением истории".

Город и университет как единое целое

По словам Никитина, ранее появилась идея о том, что Великий Новгород и Новгородский госуниверситет (НовГУ) должны стать "единым целым", чтобы привлечь иногороднюю молодежь.

"Понятно, что по масштабу мы не сможем соревноваться ни с Москвой, ни с Петербургом. Но мы должны быть лучше среди соседних регионов", - заявил губернатор.

Предполагается, что новгородский университет со временем также начнет ассоциироваться с частью исторического облика города. В рамках создания привлекательной среды для иногородних студентов между Новгородской областью и Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) был реализован совместный проект.

"Есть в Петербурге фантастический вуз - ИТМО, у него очень высокий проходной балл. При сдаче ЕГЭ человек может переволноваться, сдать на балл ниже и не пройти в ИТМО. Мы сделали совместный проект: те дети, которые набрали высокий балл, но чуть ниже проходного, могут пойти учиться в Великий Новгород на бакалавриат. Туда приезжают профессора, в том числе из ИТМО", - рассказал Никитин. А дальше, по словам губернатора, бакалавры смогут поехать в Петербург в ИТМО и поступить на магистратуру.

"Такие коллаборации с Петербургом очень хорошо работают. Мы понимаем, что Петербург - это научная столица Северо-Запада, но мы должны стать университетом второго выбора", - заявил Никитин.

О национальных целях и форуме

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Прежний указ от 17 мая 2018 года предполагал реализацию этих целей до 2024 года. В новом документе отмечается, что такое решение принято "в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека".

Ранее губернатор Новгородской области рассказал ТАСС, что ключевыми национальными целями для региона в контексте точек роста являются образование и социальная сфера.

Национальными целями развития РФ в указе названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".