На Камчатке дооснастили на 1,5 млн рублей горнолыжную школу олимпийского резерва

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Новый инвентарь по нацпроекту "Демография" закупили власти Камчатки для крупнейшей в регионе горнолыжной школы олимпийского резерва "Эдельвейс", сообщается на сайте краевого правительства.

"Горнолыжной базой "Эдельвейс" в этом году из всего объема средств (выделенных по нацпроекту) освоено 1,5 млн рублей. На эти деньги приобретены 38 пар ботинок, 42 пары лыж в комплекте с креплениями - таким образом, мы дооснастили базу", - приводятся в сообщении слова врио министра спорта региона Константина Хмелевского.

В спортивной школе отмечают, что спортсмену старше 16 лет, который претендует на Кубок России, для тренировок необходимо иметь как минимум четыре пары горных лыж, еще столько же - для выступлений на соревнованиях, поэтому новый инвентарь - это неплохая поддержка тренировочного процесса.

Ранее в краевом Минспорта ТАСС сообщали, что в 2020 году Камчатке выделят более 80 млн рублей для оборудования трассы для катания на сноуборде и модернизацию подъемников на двух горнолыжных базах полуострова, в том числе на базе "Эдельвейс". Средства буду перечислены из так называемой единой субсидии, которая выделяется регионам Дальнего Востока для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты Камчатского края не освоили около 2,4 млрд рублей субсидии, однако врио губернатора Камчатки Владимиру Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".