Гарантийную организацию Чукотки для поддержки бизнеса докапитализируют на 34 млн рублей

ТАСС, 23 июля. Около 34 млн рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" выделят из федерального бюджета на докапитализацию региональной гарантийной организации на Чукотке, которая предоставляет поручительства для кредитования субъектам малого и среднего бизнеса на полуострове, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Около 34 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на докапитализацию региональной гарантийной организации. Данные меры необходимы для расширения доступа бизнеса Чукотки к кредитованию в рамках профильного нацпроекта", - говорится в сообщении.

С начала 2020 года организация выдала около 30 поручительств на общую сумму свыше 77 млн рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь более 300 млн рублей кредитных средств. Основная доля поручительств организации приходится на розничную торговлю, производство, транспорт и грузоперевозки, производство электроэнергии.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами. 22 июля президент России Владимир Путин дал поручение увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.