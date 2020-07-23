В Забайкалье увеличат на 56% объемы ремонта дорог в 2021 году

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2021 году отремонтирует 297 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Это на 56% больше, чем в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Благодаря реализации в Забайкалье национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за два года удалось привести в соответствие с нормативными требованиями значительную долю дорог в крае, в следующем году установленный целевой показатель составляет 297 километров", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минстроя Алексея Гончарова.

Планируемые для ремонта объекты находятся в 11 районах. За 2020 год в рамках нацпроекта в Забайкалье подрядчики должны отремонтировать около 190 км дорог.

Правительство России ранее приняло решение выделить Забайкалью из резервного фонда дополнительно 223 млн рублей в рамках нацпроекта "БКАД", чтобы регион смог увеличить долю покрытых асфальтом дорог с 29 до 51%. Среднероссийский показатель при этом составляет 65%.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км.), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году, призвал обратить особое внимание на ремонт местных дорог.