Учебный центр по бережливому производству появится в Чувашии в августе

ТАСС, 23 июля. Учебный центр "Фабрика процессов" по обучению методам бережливого производства путем имитации реальных производственных процессов появится в августе в Чувашской Республике по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"В августе на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж" <...> планируется создать "Фабрику процессов", в которой участники погружаются в атмосферу реального производства с первых минут обучения", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект реализуют по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости".

"Фабрика" это учебный центр, позволяющий проводить обучение инструментам и методам бережливого производства путем имитации реальных производственных процессов, пояснили в правительстве.

"Такой подход к обучению позволяет сформировать у работников устойчивые навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах. <...> [Здесь] должны быть все необходимые атрибуты: деталь или агрегат, имеющий прототип на реальном производстве, цех с настоящим оборудованием и оснасткой, рабочая форма, план по выпуску продукции. На несколько часов участникам предстоит забыть о своей реальной должности и освоить новые роли: директор предприятия может встать у станка, а оператор цеха - руководить производством. За три условные рабочие смены команде необходимо наладить выпуск конкретного изделия, состоящего из множества комплектующих", - рассказали в правительстве.

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.