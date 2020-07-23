В Самарской области построят более 20 спортивных площадок в 2020 году

ТАСС, 23 июля. Власти Самарской области планируют построить 22 спортивные площадки в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография", это позволит увеличить число жителей, регулярно занимающихся спортом, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу по строительству объектов для массового спорта, чтобы... увеличивать число жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с нынешних 37%, до 55% в 2024 году. Всего в 2020 году в рамках реализации нацпроекта в Самарской области будет построено 22 спортивные площадки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об универсальных спортивных площадках с тренажерами, освещением и искусственными газонами, которые можно будет использовать круглый год.

"Такие спортивные площадки пользуются огромной популярностью. Мы ежегодно получаем заявки от городов и муниципалитетов на их строительство. Наша задача - создавать условия для развития массового спорта, следовательно, строить спортивную инфраструктуру. Приятно смотреть, с каким удовольствием мальчишки играют на новой спортивной площадке", - цитирует пресс-служба регионального министра спорта Дмитрия Шляхтина.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.