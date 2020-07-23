В Вологодской области запустят пилотный проект "Навигатор общественного здоровья"

ВОЛОГДА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с Общественной палатой РФ реализуют пилотный в России проект "Навигатор общественного здоровья" для профилактики смертельно опасных заболеваний. Цель проекта - сократить смертность, укрепить здоровье населения, улучшить демографические показатели, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

"Проект "Навигатор общественного здоровья" - важнейшая инициатива для регионов России. Руководитель проекта - Сергей Рыбальченко, он возглавляет комиссию по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ. Обсудили с ним цели проекта и возможность участия Вологодчины. Наш регион выбран в качестве пилотного", - написал Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте".

По данным губернатора, цель нового проекта - "сократить смертность, повысить демографию, укрепить здоровье населения нашей области". "Будет организована информационная поддержка, обучающие семинары, разработана дорожная карта проекта. Последние события в мире показали: нужно заботиться о своем здоровье. Думаю, сейчас люди будут больше внимания уделять себе, следить за своим самочувствием", - добавил Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, проект разработан в соответствии с нацпроектом "Демография". На основе международного показателя потенциальных лет потерянных жизней, рассчитанного для каждого муниципального образования региона, будут сформированы дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья с участием профильных некоммерческих организаций. В ближайшее время планируется запустить специальный информационный ресурс для отслеживания динамики показателей.

"Мы должны увидеть, где несем наибольшие человеческие потери, прежде всего, экономические, а также возрастные. Например, мы занимаемся диагностикой онкологических заболеваний, а международные исследования показывают, что упор нужно делать на профилактику тех факторов, которые могут к ним привести. И это одна из задач проекта, аналогов которому в России пока нет. Если мы реализуем его в Вологодской области при поддержке международных экспертов, это может стать прорывом, который будет тиражирован по стране", - привела пресс-служба слова Рыбальченко.

Он отметил взаимосвязь проекта с работой ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", которую возглавляет губернатор Вологодской области, и выразил надежду, что разработка будет способствовать повышению качества и ожидаемой продолжительности жизни жителей региона. Ассоциация объединяет 28 регионов в семи федеральных округах, более 100 муниципальных образований.