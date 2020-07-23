Росавтодор отобрал 22 региона для пилотного внедрения интеллектуальных транспортных систем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Росавтодор отобрал 22 региональных проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), на развитие которых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2020 году выделят более 3,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"Всего в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) поступило 56 заявок от 50 субъектов Российской Федерации. Из них было отобрано 22 региональных проекта", - отмечается в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

Общий объем средств на внедрение ИТС в регионах, предусмотренный соглашениями на 2020 год, составляет более 3,3 млрд рублей. В целом реализация региональной части программы запланирована на 2020 - 2024 годы.

В частности, финансирование на внедрение ИТС получат Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Тульская области, республики Татарстан, Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия). В список одобренных вошли также заявки от Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и Ханты-Мансийского автономного округа. Регионы, заявки которых не были приняты для дальнейшего ранжирования, могут подать их в следующем году.

Внедрение ИТС, автоматизирующих процессы управления дорожным движением, в городах с населением свыше 300 тыс. человек предусмотрено нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Главная цель - автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат - повышение безопасности на дорогах.

В ИТС входят подсистемы видеонаблюдения, мониторинга параметров транспортных потоков, метеомониторинга, светофорного управления, информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, мониторинга экологических параметров, весогабаритного контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД и контроля общественного транспорта. Как правило, в рамках современных проектов по внедрению ИТС все эти системы объединяются в едином центре обработке данных.