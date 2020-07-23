Ульяновские учителя получат знаки отличия за наставническую и исследовательскую работу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области планирует начать вручать знаки отличия педагогам за наставническую, исследовательскую и методическую работу, их изготовят из латуни с позолотой и серебрением, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Вручение такого символа служит признанием заслуг педагога в обучении и воспитании учащихся. Подобного знака нет ни в одном регионе. Поддержка наших преподавателей, учителей является одним из важных показателей проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" в соответствии с поставленной задачей президентом страны Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Морозова.

По словам министра образования и науки области Натальи Семеновой, знак будет из латуни с позолотой и серебрением, и вручать его будут с 1 сентября.

В регионе разработали законопроект "О статусе педагога", направленный на повышение статуса учителя и введение дополнительных мер поощрения. В соответствии с ним был проведен конкурсный отбор на закрепление полномочий педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-исследователя - эти категории присвоили 147 преподавателям, они смогут претендовать на дополнительные ежемесячные денежные выплаты.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.