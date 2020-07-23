Нижегородский губернатор предложил распространить нацпроект "Экология" на все виды отходов

ТАСС, 23 июля. Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ Глеб Никитин предложил распространить действие нацпроекта "Экология" на регулирование обращения с отходами всех классов опасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона по итогам заседания рабочей группы Госсовета.

"В национальном проекте есть положения об инфраструктуре для обращения с отходами I-II классов опасности, твердыми коммунальными отходами, о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. За рамками остались медицинские, биологические, промышленные отходы. Есть основания для того, чтобы распространить действие нацпроекта на все виды отходов, в том числе III-V классов опасности", - цитирует пресс-служба Никитина.

По мнению губернатора, необходима общая концепция обращения с отходами, в которой необходимо предусмотреть минимизацию доли неутилизированных отходов. "В такой ситуации можно говорить о развитии рынка вторичных ресурсов с необходимыми мерами государственной поддержки и о внедрении новых технологий", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Кроме того, губернатор Нижегородской области предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды. "Объективные знания о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв необходимы, в том числе для оценки эффективности тех мероприятий, которые реализуются в рамках национального проекта "Экология", - отметил Никитин.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.