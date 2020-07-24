Летняя конференция Кружкового движения НТИ соберет более 1,2 тыс. участников

ТАСС, 24 июля. Летняя конференция Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая начинается в пятницу, соберет более 1,2 тыс. участников. Они будут обмениваться опытом в области создания и поддержки кружков и изучать инструменты, которые помогут эффективно управлять сообществом, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Трехдневное мероприятие откроет региональный день, который будет проходить параллельно в 20 российских городах: от Москвы до Благовещенска и Новосибирска. 25-26 июля развернется общая онлайн-программа, которая включает два трека и фестиваль кружков. Всего на конференцию зарегистрировалось более 1,2 тыс. участников: руководители кружков и образовательных организаций, преподаватели, наставники, эксперты, представители технологических компаний, школьники и студенты со всей страны", - сообщили в пресс-службе.

Организаторами конференции выступают Кружковое движение НТИ совместно с проектом Rukami и сетью "Точек кипения". В региональный день мероприятия будут проходить очно и онлайн на базе "Точек кипения", региональных операторов фестиваля Rukami и других партнеров в 20 городах страны, в том числе в Благовещенске, Волгограде, Курске, Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Это день встречи и знакомства представителей местных сообществ - участники обсудят цели и запросы в сфере формирования и развития сообщества технологических энтузиастов.

25 26 июля будет проходить основная программа по двум трекам. Первый из них, "Практики формирования кружков", будет посвящен существующим и новым инструментам создания и поддержки кружков, бизнес-моделям, взаимодействию с органами власти и развитию сети кружков в регионах. Участники обсудят модель кружков НТИ для российских школ, переход на онлайн-изучение робототехники и школьных предметов, подготовку наставников к работе онлайн, особенности детско-взрослых проектов и другие вопросы.

Параллельно будет работать второй трек, "Практики формирования сообществ", организованный при поддержке проекта Rukami. Он должен дать участникам практическую пользу, наделить их максимально полным набором работающих инструментов, технологий и исчерпывающими знаниями о программах и платформах, которые помогут эффективно управлять сообществом.

"Также в рамках конференции пройдет фестиваль кружков - второй этап Всероссийского конкурса кружков в номинации "Инструменты быстрого реагирования". Участники представят оригинальные форматы онлайн-занятий, авторские онлайн-сервисы, методики нестандартного использования готовых цифровых инструментов и другие приемы работы в кружках, в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса. В рамках фестиваля онлайн-занятия проведут представители 22 кружков из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Якутии, Башкортостана, Белгородской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Тверской и Томской областей. Конкурс организован Кружковым движением НТИ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.