В арктических районах Чукотки устанавливают станции для улучшения спутниковой связи

ТАСС, 24 июля. Переход на стандарт 4G по нацпроекту "Цифровая экономика" идет в Билибинском муниципальном районе Чукотки и уже завершается в самом северном городе России - Певеке и в окружной столице Анадыре, сообщил в своем Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

"В трубках слышны посторонние звуки, собеседника порой не слышно - многие жители Билибино в последние дни столкнулись с такими проблемами. Причина - в переходе на стандарт LTE. Сейчас идет настройка, некоторое время проблемы с сигналом неизбежны", - написал глава региона.

Он отметил, что аналогичные проблемы могли испытывать и жители Анадыря: "связисты налаживают сеть, а потом выдвинутся в Провидение - будут внедрять 4G и там". По его словам, в общей сложности, на Чукотке будет установлено 12 новых базовых станций.

В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом, что существенно затрудняет процесс пользования интернетом в полном объеме его возможностей. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. По мнению главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. До 2021 года операторы связи обеспечат интернетом по спутниковым каналам связи 122 социально значимых объекта Чукотки.