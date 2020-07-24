В Совфеде заявили, что нацпроект "Здравоохранение" улучшил кадровую ситуацию в 34 регионах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ситуация с кадрами медработников улучшилась в 34 регионах РФ в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщила член Совета Федерации Галина Карелова в интервью ресурсу стопкоронавирус.рф.

Она рассказала, что при Совете Федерации постоянно действует совет по региональному здравоохранению, который ведет системный мониторинг реализации нацпроекта в регионах.

"Промежуточные итоги реализации нацпроекта регулярно рассматриваются на заседаниях совета. Мы отмечаем положительные результаты. В 34 регионах улучшается кадровая ситуация. В 58 субъектах введены в эксплуатацию 415 ФАПов. В 13 регионах началось внедрение бережливых технологий в условиях стационара. Серьезно активизировалась работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию системы ранней диагностики и своевременного эффективного лечения", - сказала Карелова.

По ее словам, только в 2019 году около 60 миллионов человек прошли профосмотры, включающие обязательные обследования на онкологические заболевания.

"Во многом успешное достижение целей нацпроекта зависит от уровня бюджетной обеспеченности каждого конкретного субъекта. В свою очередь Совет Федерации всегда готов оказать необходимую поддержку", - отметила сенатор.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".