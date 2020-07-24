В Рязанской области оборудовали первый проекционный пешеходный переход

ТАСС, 24 июля. Власти Рязанской области оборудовали первый проекционный пешеходный переход в регионе в селе Шумашь на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До конца года количество проекционных переходов в регионе достигнет семи, а всего по нацпроекту оборудуют 68 "зебр", сообщили ТАСС в пятницу в Минтрансе региона.

"В селе Шумашь в ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" оборудован первый в Рязанской области проекционный пешеходный переход. До конца года проекторами будут оснащены еще шесть переходов", - уточнили ТАСС в Минтрансе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, особенность такого перехода - проекционная разметка со светодиодными проекторами с цветными фильтрами, которые высвечивают на проезжей части бело-желтую "зебру", дублирующую пластиковую разметку. Это делает переход видимым в любое время суток круглый год. Кроме того, на переходе включается табло "Внимание, пешеход!", установлены шумовые полосы, а сам переход представляет собой искусственную неровность, выполняя функцию "лежачего полицейского".

Всего по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Рязанской области в 2020 году в 19 районах области планируется оборудовать 68 современных пешеходных переходов. Все они расположились в непосредственной близости от детских образовательных учреждений - для обеспечения безопасности учащихся.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.