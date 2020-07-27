Удмуртия получит 25 млн рублей на создание трех модельных библиотек

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Три новых модельных библиотеки появится в Удмуртии в 2020 году, учреждения будут располагаться в Глазове, Сарапуле и селе Сигаеве Сарапульского района, сообщил ТАСС в понедельник министр культуры региона Владимир Соловьев.

"Подписан документ Министерства культуры РФ, согласно которому Удмуртия в рамках нацпроекта "Культура" получит дополнительно 25 млн рублей, теперь на три модельные библиотеки в городах Сарапул, Глазов и в Сарапульском районе", - сказал Соловьев, по мнению которого, обновленные учреждения станут востребованными культурными и общественными центрами в городах и районах.

Он отметил, что средства в республику поступят уже в этом году. По 10 млн рублей получат библиотеки в городе Сарапул и в селе Сигаево, еще 5 млн рублей выделят глазовскому учреждению.

"Это центральная городская библиотека имени Крупской в Сарапуле, районная библиотека в Сигаево и центральная детская библиотека в Глазове", - уточнил министр.

Как сообщал ТАСС, первую модернизированную по нацпроекту "Культура" модельную библиотеку с функциональными пространствами открыли в Ижевске в ноябре 2019 года. В библиотеке имени Наговицына организовали 7 пространств, в том числе медиастудию, "Зал будущего" с информационными технологиями и гостиный зал, обновили оборудование и книжный фонд.

Нацпроект "Культура" разработали на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).