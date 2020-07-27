Волгоградские власти представят промежуточную программу реабилитации Дона до 1 октября

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области до 1 октября этого года должны предоставить главе региона Андрею Бочарову промежуточный доклад о формировании региональной программы по оздоровлению Донского бассейна для включения ее в нацпроект "Экология". Об этом говорится на сайте областной администрации в понедельник.

"Глава региона поставил задачу перед профильными заместителями и комитетами на основе проделанной работы во взаимодействии с депутатами Волгоградской областной думы и Экологического Совета до 1 октября текущего года представить промежуточный доклад о формировании региональной программы, а также представить предложения в проект комплексной федеральной государственной программы по оздоровлению и развитию Донского бассейна и ее включению в нацпроект "Экология", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бочаров в ходе межрегиональной конференции с руководителями профильных федеральных и региональных органов власти и общественных экологических организаций предложил всем регионам Донского бассейна включиться в разработку региональных программ по реабилитации реки. На их основе планируется создать комплексную федеральную государственную программу по оздоровлению и развитию Дона и всего Донского бассейна, уточнили в пресс-службе. Предложение было поддержано.

Глава Волгоградской области отметил, что от решения вопросов оздоровления Донского бассейна зависит качество жизни жителей Волгоградской и Ростовской областей, а также работа сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов энергетики, сохранение биоресурсов, рыболовства, судоходства. Программа затронет интересы около 30 млн человек.

23 июля замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал "мощнейшим минусом" отсутствие реки Дон в нацпроекте "Экология" по примеру программы "Оздоровление Волги". Он отметил, что на Дону отмечается нехватка мониторинговых постов, следящих за обводнением реки, а также недостаточное научное сопровождение при регулировании водности.

Ранее руководитель ФБУ "Азово-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" Сергей Гайдаев сообщал, что низкий уровень воды в Цимлянском водохранилище может привести к введению ограничений судоходства по реке Дон. По его прогнозам, Цимлянское водохранилище может быть набрано лишь на треть.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" включает подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).