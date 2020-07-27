В Приморье начались занятия для предпринимателей, решивших выйти на рынок Китая

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Программа подготовки предпринимателей к работе на китайском рынке началась в понедельник во Владивостоке. Ее участников научат продвигать товары на электронных площадках Китая, сообщил ТАСС генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

"В понедельник начала действовать акселерационная программа "Энергия Экспорта". Курс поможет подготовить экспортеров к работе с китайским рынком, даст все необходимые знания в части полной "упаковки продукта" - от маркетинга под разные каналы продаж, юридических тонкостей и сертификации до таможенного оформления. Самый важный блок программы посвящен выводу и продвижению продукта на электронных площадках Китая", - сказал Никифоров.

Курс состоит из теоретической части, индивидуальных консультаций и практики. Программа продлится до конца сентября. На ее завершающем этапе предприниматели смогут отправить первые тестовые партии для продажи через онлайн-платформы Китая и исследовать свой продукт с помощью фокус-групп. Предприниматели получат поддержку от центра "Мой бизнес" в виде продвижения экспортера на рынке через ключевые маркетплейсы КНР.

В программе могут участвовать только 20 компаний. По словам члена программы, руководителя компании "Крафт" Максима Молчанова, курс включает минимум теории и максимум практики. "Это такой тренинг для бизнеса. Спикеры рассказывают про конкретный перечень шагов, - что нужно делать, чтобы работать на рынке", - сказал он.

Поддержка предпринимателей в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.